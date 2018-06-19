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Трамп обнял американский флаг после своего выступления в Вашингтоне

Общество
19 июня, 21:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, июня. /ТАСС

Президент США ранее уже обнимал флаг страны во время предвыборной кампании осенью 2016 года

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ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник после своего выступления на мероприятии по случаю 75-летия Национальной федерации независимых предпринимателей крепко обнял государственный флаг Соединенных штатов. Кадры с мероприятия транслировал Белый дом.

На видеозаписи видно, что сразу после того, как американский лидер закончил свою речь и поблагодарил аудиторию, он сначала поддержал толпу аплодисментами, а затем подошел к одному из стоящих на сцене флагов, закрепленном на флагштоке, и примерно на пять секунд заключил его в свои объятия, улыбнувшись публике.

Трамп уже был запечатлен на камеры в такой ситуации: во время одного из своих выступлений во Флориде в период предвыборной кампании осенью 2016 года он также обнимал флаг США.

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