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Кадыров обещал угостить сборную Египта хорошим национальным блюдом в случае победы России

Общество
19 июня, 22:46 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 19, июня. /ТАСС

Глава Чечни пригласил египтян попробовать блюдо жижиг-галныш

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 19 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил сборную Египта по футболу отведать чеченской блюдо жижиг-галныш по возвращению на тренировочную базу в Грозный. Качество угощения будет завесить от итога встречи с российской командой, отметил руководитель республики в прямом эфире программы "60 минут".

"Мы завтра приглашаем сборную Египта на жижиг-галныш. Если мы выиграем, будет - хороший, а если мы проиграем - средний", - сказал Кадыров.

Сборные России и Египта играют в Санкт-Петербурге. В первом туре группового этапа россияне разгромили команду Саудовской Аравии (5:0), а египтяне проиграли уругвайцам (0:1).

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Нижний Новгород принимает четыре матча группового этапа, игру 1/8 финала и четвертьфинал.

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