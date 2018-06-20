Форум "Сообщество", организованный Общественной палатой РФ, стартует в Томске

ТОМСК, 20 июня. /ТАСС/. Участники Форума "Сообщество", который пройдет 20-21 июня на площадке Томского государственного университета (ТГУ), познакомятся с лучшими практиками представителей гражданского общества и изучат опыт Томска в сфере инноваций и образования. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации региона.

"Форум пройдет на площадке Культурного центра ТГУ, начнется с пленарного заседания "Инновации на службе обществу: опыт российских регионов", который откроют губернатор Томской области Сергей Жвачкин и прибывший сегодня в Томск секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. В пленарном заседании также примут участие представители власти и некоммерческих организаций, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, будет организованно шесть площадок, которые получили названия залы "Томск", "Новосибирск", "Омск", "Красноярск", "Барнаул" и "Иркутск". Томск, прежде всего, покажет участникам уникальный опыт в сфере высшего образования и работы с молодежью, накопленный в регионе.

"За день до начала работы основных дискуссионных площадок член Общественной палаты побывали на нескольких инновационных предприятиях Томска: разработчика инженерного программного обеспечения, производителя биологически активных комплексов и косметики, компанию, создавшую оригинальную платформу 3D-визуализации, научный центр по химическим технологиям холдинга "СИБУР". В результате работы предполагается выработать системные предложения по стимулированию инновационной деятельности в российских компаниях", - рассказал представитель обладминистрации.

Форум "Сообщество" - это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Участники Форума это представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

ТАСС выступает федеральным информационным партнером.