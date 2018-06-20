Основной период ЕГЭ завершается экзаменами по физике и литературе

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Экзамены по физике и литературе завершают в среду проведение ЕГЭ-2018 в основные сроки, с 22 июня по 2 июля основной период ЕГЭ продолжат резервные дни для сдачи всех предметов.

"Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали около 171,5 тыс. человек, в том числе 168,5 тыс. выпускников текущего года. Этот предмет выбрали 25% участников основного периода экзаменов. Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали почти 55 тыс. человек, в том числе 53 тыс. выпускников текущего года. Данный предмет выбрали около 9% участников основного периода ЕГЭ", - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, добавив, что результаты станут известны не позднее 5 июля.

"Ход экзаменов в регионах будут контролировать общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях", - отметили в пресс-службе.

Экзаменационная работа по физике состоит из двух частей, включающих в себя 32 задания, на выполнение которых отводится четыре часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике - 36 баллов. Работа по литературе состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий (12 - с кратким ответом, пять - с развернутым), которые нужно сделать за четыре часа. Установленный минимум составляет 32 балла.

Основной этап ЕГЭ стартовал 28 мая. По информации пресс-службы, все экзамены прошли в штатном режиме, однако некоторые инциденты все же имели место. Один из них связан задымлением в школе Санкт-Петербурга, где проходила сдача ЕГЭ по русскому языку. Благодаря оперативным действиям организаторов все дети в течение нескольких минут были эвакуированы из аудиторий.

Другой инцидент связан с педагогом из Петербурга Дмитрием Гущиным, получившим звание "Учитель года" в 2007 году. На своей странице во "ВКонтакте" Гущин заявил об утечках заданий ЕГЭ по химии и математике. В свою очередь глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что ведомство подаст на педагога в суд за распространение непроверенной информации. Сам случай Кравцов назвал провокацией.