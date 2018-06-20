В российских университетах стартует приемная кампания - 2018

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Кристина Сулима/. Сдача единых государственных экзаменов позади, впереди - подача документов в вузы. Университеты имеют право устанавливать свои сроки приема, однако большинство из них именно сегодня дают старт работе комиссий. Как выбрать вуз при помощи рейтингов, почему междисциплинарность является главным трендом на современном рынке труда и какие специалисты будут наиболее востребованы в ближайшем будущем, корреспонденту ТАСС рассказали ректоры вузов и другие эксперты в области образования.

По данным Рособрнадзора, в России работает немногим более 600 вузов - 483 государственных и 150 частных и еще примерно 450 филиалов. После введения системы ЕГЭ, которая объединила в себе выпускные и вступительные экзамены, абитуриентам для поступления достаточно направить свои результаты в любой университет. Однако, если техническая сторона вопроса стала простой, то выбор конкретного учебного заведения по-прежнему заставляет поломать голову. Аргументом в пользу того или иного вуза часто является совет знакомых или реклама, однако существует и более современный способ - учет позиций вуза в рейтингах.

На какие рейтинги смотреть абитуриентам

"В настоящее время существует 60 регулярно обновляемых национальных (охватывающих вузы в пределах одной страны) и 20 международных рейтингов. При этом первый национальный рейтинг появился в 1983 году (US News & World Report), первый международный только в 2003 (Шанхайский рейтинг)", - рассказал ТАСС редактор международного рейтинга университетов Round University Ranking Олег Соловьев.

По его словам, ориентируясь на внешние системы оценок, стоит четко разделять национальные и международные исследования. "Первая группа предназначена в первую очередь абитуриентам программ уровня бакалавриата, потому что национальные рейтинги оценивают университеты гораздо комплекснее, нежели глобальные", - подчеркнул Соловьев.

Он добавил, что международные рейтинги подойдут тем, кто собирается поступать на программы магистратуры, PhD (аспирантуры), поскольку в них оценивается, в первую очередь, уровень проводимых университетом исследований и его репутация. Это такие рейтинги, как ARWU, THE, QS, US News.

Как оставаться в тренде

По словам ректора МИСиС Алевтины Черниковой, все специальности, которые будут востребованы в ближайшие годы, объединяет главное - они потребуют от выпускников междисциплинарных компетенций. "К перспективным профессиям можно отнести металлургов, горняков, IT-специалистов, в том числе в области создания искусственного интеллекта и робототехники. Все большее значение и развитие получают такие отрасли, как нано- и биотехнологии, наноэнергетика и молекулярные технологии. И, конечно, нельзя не назвать специалистов по новым материалам, которые будут участвовать в создании всех прорывных технологий в ближайшие 10 лет", - считает ректор.

С ней согласился и ректор МФТИ Николай Кудрявцев. "Все, что связано с искусственным интеллектом, имеет очень большие перспективы, ошибочно считать, что здесь произошло насыщение. Сейчас они очень интенсивно развиваются, при этом здесь очевидна необходимость не только IT-специалистов, но и гуманитариев, лингвистов. Искусственный интеллект - та площадка, где сегодня необходимо взаимодействие специалистов разных направлений", - подчеркнул ректор.

В числе других перспективных областей Кудрявцев назвал энергетику и фармакологию. "Развитие северных территорий России является одной из важнейших задач, и она тянет за собой и развитие энергетики. В числе других актуальных направлений я бы также назвал медицину и фармакологию, которые сегодня очень активно развиваются, это тоже та площадка, где сейчас происходит соединение нескольких наук. Здесь мы наблюдаем динамику как в разработке лекарственных препаратов, так и в прогнозировании заболеваний, ясно, что за этим будущее", - подчеркнул ректор МФТИ.

Проректор по учебной работе Сеченовского университета Татьяна Литвинова сообщила ТАСС, что в этом году в вузе начнется подготовка по четырем новым специальностям: "Материаловедение и технологии материалов", "Механика и математическое моделирование", "Информационные системы и технологии", "Наноматериалы". "Сохранение здоровья населения, поддержание его на должном уровне и оказание высококвалифицированной медицинской помощи - это то, что будет актуально во все времена и востребовано на рынке труда. Подготовка по четырем новым специальностям будущего направлена на повышение уровня диагностики и качества методов обследования в российском здравоохранении", - отметила Литвинова.

В свою очередь проректор Высшей школы экономики Вячеслав Башев, говоря об экономических специалистах, отметил важность дополнительных навыков для работы в условиях цифровой экономики. "Прежде всего, это компетенции, связанные с умением работать с большими данными. Помимо этого, в будущем будут востребованы специалисты в области бизнес-информатики (объединяет в себе такие области знаний, как математика, экономика, управление, IT и инженерные науки)", - сказал Башев.

Популяризация профессии педагога

Подготовка учителей осуществляется сегодня в почти 300 вузах, где обучается более 400 тысяч человек. Рост интереса к этой профессии неоднократно отмечала глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева. В частности, в последние годы стал расти средний балл ЕГЭ, поступивших в педуниверситеты, туда потянулись даже абитуриенты, набравшие сто баллов на госэкзаменах и имеющие большие шансы поступить практически в любой вуз.

"Кто идёт учиться в педвуз? Самые разные люди. Это и те, кто собирается работать в школе, и те, кто видит образование в качестве ступеньки к карьерному росту в других сферах деятельности - политика, консалтинг, набор персонала, сфера отдыха и туризма, менеджмент в сфере культуры и т.п.", - сказал ТАСС ректор МГПУ Игорь Реморенко.

По его словам, есть совершенно новые сферы деятельности, например, такие, как образовательное право. "Мы развиваем его с участием зарубежных вузов и исследователей, с каждым годом оно становится все более популярным. Помимо школьников к нам идут те, кто уже имеет профессиональный опыт. Главным образом - в магистратуру. Дело в том, что мы, наверное, единственный педвуз страны, где бюджетных мест в магистратуру даже больше, чем в бакалавриат", - подчеркнул ректор.

Комментируя возможную отсрочку льготной пенсии для учителей, Реморенко отметил, что реформа вряд ли негативно скажется на приемной кампании. "Уже сейчас в магистратуру в 1,5 раза больше заявлений, чем в прошлом году. Видимо люди понимают, что для сохранения и развития карьеры нужно учиться. И в этом случае, конечно, появляется дополнительный стимул поступления в магистратуру", - предположил ректор.

Интерес к госуправлению

Директор Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц отметил стабильно высокий интерес к программам государственного и муниципального управления в последнее десятилетие. "Он связан с пониманием роли, которую может и должно сыграть государство в развитии страны. Мы все хотим жить в процветающей стране, которой можно гордиться, в которой все ее граждане чувствуют себя комфортно. Вот почему сегодняшние абитуриенты хотят стать частью команды, которая меняет жизнь к лучшему, и это радует", - сказал он ТАСС.

По его мнению, чтобы стать профессиональным и состоявшимся управленцем, надо сначала стать специалистом в той области, в которой хочешь работать. "Времена, когда, допустим, книгопечатанием, руководил металлург, прошли. Сегодня наступает эпоха профессионалов. Поэтому мы упорно разрабатываем практикоориентированные программы, добиваемся сотрудничества с различными ведомствами, где наши студенты могут проходить практику и стажировки", - отметил Барциц.

Не "за компанию", а "с душой"

Основной период ЕГЭ сегодня завершается, и на результаты экзаменов уже не повлиять. Впереди - выбор университета, и к этому нужно подойти с душой, считает директор Института возрастной физиологии Российской академии образования, психолог Марьяна Безруких.

"Несколько лет назад мы анализировали причины, по которым выпускники идут в тот или иной вуз, и мы были совершенно поражены тем, что в Москве именно территориальная близость вуза для многих важнее всего. Некоторые еще идут "за компанию" с друзьями", - поделилась с ТАСС эксперт.

"Существует ведь много возможностей найти себя, например, если думаешь о медицине - поработать волонтером в больнице в старших классах. Тогда это будет не случайно выбранная профессия. Если люди получают специальность, а потом она им не нужна - это тяжелейшая вещь, каждый день идти на работу, как на пытку", - заключила Безруких.