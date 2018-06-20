Месси и Роналду предстанут на выставке в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Аргентинский футболист Лионель Месси в образе Моцарта, итальянский нападающий Франческо Тотти как император Рима и португальский игрок Криштиану Роналду в воинском мундире предстанут на выставке портретов, открывающейся в среду в Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств.

"В величественных стенах Академии художеств зрители привыкли созерцать классическое искусство или современные произведения, созданные в традициях академической школы. Выставка Фабрицио Биримбелли не вписывается в эти традиционные каноны. Это портреты, в которых современные технологии соединились с традицией парадного салонного портрета", - сказала ТАСС искусствовед и сокуратор проекта Мария Фомина.

Итальянский художник и программист Биримбелли при помощи натуроподобной подачи модели перевоплощает футболистов в героев разных эпох, намеренно подчеркивает красоту и эффектность персонажей.

"Вот Лионель Месси, Моцарт современного футбола, пронзительно смотрит вдаль в профильной композиции, облаченный в мундир, на фоне драпировок, раздернутых как театральный занавес. Еще один выдающийся игрок Криштиану Роналду выглядит "не мальчиком, но мужем" в своем воинском костюме, сосредоточенно смотря в сторону от разглядывающих его глаз зрителя. Здесь драпировкой на пейзажном фоне служит флаг его родной Португалии", - рассказала Фомина.

Игрок петербургского "Зенита" Роман Широков предстает в экспозиции романтическим героем, напоминающим образ молодого военачальника 1812 года.

Всего на выставке "Подобно богам" будет представлено около 40 портретов, в частности, итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, нападающего Франческо Тотти, французского футболиста и тренера Зинедина Зидана, шведского нападающего Златана Ибрагимовича, английского полузащитника Уэйна Руни, легендарного Диего Марадоны и многих других известных спортсменов. Из числа российских футболистов, помимо Широкова, также "перевоплотились" Александр Кержаков и Иван Новосельцев.

О художнике

Как рассказали в Академии художеств, 42-летний Биримбелли работает программистом в Риме, он создал целую серию "цифровых" портретов футболистов, чем привлек к себе внимание и самих футбольных звезд, и болельщиков. Как пояснили искусствоведы, он совмещает рисование в цифровом формате с подрисовкой красками при помощи графического планшета. Работы Биримбелли хранятся в личных коллекциях спортсменов.

Выставка будет доступна для посещения до 5 июля.