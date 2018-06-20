Депутат приехал в заксобрание Камчатки на коне в знак протеста против цен на бензин

ТАСС, 20 июня. Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский в среду приехал на заседание верхом на коне в знак протеста против повышения цен на бензин. Эту информацию ТАСС подтвердил источник в ГИБДД региона, а видеозапись распространяется в местных социальных сетях.

Пучковский ("Справедливая Россия") приехал к зданию краевого правительства, где проходит заседание, в сопровождении двух девушек, которые также были верхом. Привязывать коня прямо перед входом ему запретила охрана здания.

Ранее депутат на страницах местных СМИ говорил о том, что из-за повышения цен на бензин он намерен пересесть с автомобиля на лошадь. Он также обратился в органы ГИБДД с просьбой выделить парковочное место для животного.

Источник в структуре МВД региона подтвердил ТАСС, что такое обращение поступало, однако пояснил, что в функции полиции это не входит: оборудовать парковку для коня может муниципалитет.

По данным Камчатстата, средняя цена бензина в крае в период с 28 мая по 18 июня составляла на АИ-98 - 51,65 рубля, АИ-95 - 49,90 рубля, АИ-92 - 47,17 и на дизельное топливо 52,21 рубля за литр.