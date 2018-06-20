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Президент Южной Кореи накануне визита в РФ дал эксклюзивное интервью ТАСС

Общество
20 июня, 4:46 дата обновления: 20 июня, 4:48 UTC+3

Мун Чжэ Ин рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с Владимиром Путиным

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

© AP Photo/Ahn Young-joon

СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин накануне начинающегося в четверг государственного визита в Москву дал в среду эксклюзивное интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для ТАСС, "Российской газеты" и телеканала "Россия 24".

В интервью он рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, оценках саммита США - КНДР, своих встречах с лидером КНДР Ким Чен Ыном и перспективах экономического сотрудничества с Россией.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Путин, Владимир Владимирович
Страны
США КНДР Россия Республика Корея
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