Российские военные раздали 650 продовольственных наборов жителям селения вблизи Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 20 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие в рамках гуманитарной акции раздали 650 продовольственных наборов и две тонны хлеба жителям селения недалеко от Алеппо. Об этом сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Мы сегодня проводим плановую гуманитарную акцию в населенном пункте Джуб Эс-Сафа в 25 км восточнее города Алеппо. Для ее проведения мы приготовили две тонны хлеба и 650 продовольственных наборов", - рассказал начальник отдела Центра по примирению враждующих сторон по провинции и городу Алеппо Олег Демьяненко.

По его словам, российские военнослужащие также развернули медпункт, где гражданскому населению оказывается медицинская помощь.