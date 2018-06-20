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Приехавшего на коне камчатского депутата привлекут к административной ответственности

Общество
20 июня, 5:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

При этом Михаил Пучковский пообещал приехать на заседание в следующий раз "не только на коне, но и шашкой"

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ТАСС, 20 июня. Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский, приехавший на заседание в среду на коне в знак протеста против повышения цен на бензин, получил повестку о явке в суд по делу об административном правонарушении. Об этом он рассказал по телефону корреспонденту ТАСС.

"Как только я зашел на заседание, мне тут же вручили повестку о том, что я должен прийти на разбирательство по административному правонарушению. Но я от своего не отступлю. В следующий раз я приеду уже не только на коне, но и шашкой", - заявил депутат.

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Он добавил, что в повестке значится статья 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). О том, за какое действие его могли привлечь по такой статье, он ответить затруднился. В УМВД региона также не смогли прокомментировать этот вопрос. По словам Пучковского, в среду депутаты отказались включить вопрос о росте цен на бензин в повестку заседания.

"Камчатка погибнет с такими ценами на бензин, да и с ценами на все остальное. Я сам простой пенсионер, и повышение цен коснется в первую очередь 100 тыс. таких же пенсионеров Камчатки. Сегодня я предложил обсудить вопрос роста цен на бензин и продукты, но в повестку заседания его не внесли", - рассказал Пучковский.

По данным Камчатстата, средняя цена бензина в крае в период с 28 мая по 18 июня составляла на АИ-98 - 51,65 рубля, АИ-95 - 49,90 рубля, АИ-92 - 47,17 и на дизельное топливо 52,21 рубля за литр.

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