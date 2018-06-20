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Школьники из 20 стран приедут в Якутск на международные интеллектуальные игры

Общество
20 июня, 5:44 UTC+3

Мероприятие состоится при поддержке ЮНЕСКО

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ЯКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Около 900 детей из 20 стран станут участниками международных интеллектуальных игр, которые пройдут при поддержке ЮНЕСКО в Якутске с 8 по 15 июля. Об этом сообщил журналистам в среду министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.

"В играх планируют принять участие около 900 школьников из 20 стран мира, в том числе 600 россиян. Приглашаются команды школ, известные в мире своими достижениями в области научного образования, чьи ученики побеждают на международных конкурсах, в том числе по линии Intel-ISEF", - отметил министр, подчеркнув, что международный фестиваль пройдет при поддержке ЮНЕСКО.

По словам Егорова, Якутию будут представлять 400 учащихся из 20 районов республики и города Якутска. "Это ребята, которые в течение учебного года принимали участие в различных видах конференций, олимпиадах, соревнованиях, ребята, которые становились победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, конференции "Шаг в будущее" и так далее", - отметил он.

Международные интеллектуальные игры пройдут в Якутске впервые. Ожидается работа 12 секций, в том числе соревнования по робототехнике, международная олимпиада школьников по математике, физике, химии и информатике, международная выставка научно-исследовательских работ школьников в области науки и технологий.

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