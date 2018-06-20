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Сенат Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны

Общество
20 июня, 7:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Реализация действия закона займет от двух до трех месяцев, отметило агентство Reuters

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ТАСС, 20 июня. Сенат (верхняя палата парламента) Канады окончательно одобрил законопроект о легализации марихуаны. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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"Было слишком легко для наших детей достать марихуану, а для преступников пожинать прибыль. Сегодня мы меняем это. Наш план по легализации и регулированию [рынка] марихуаны только что прошел [голосование] в Сенате", - написал он на странице в Twitter.

По данным агентства Reuters, новый проект закона был принят 52 голосами за и 29 - против. Оно отметило, что реализовать действие закона получится в срок от двух до трех месяцев.

Двумя неделями ранее в Сенате состоялось голосование по поводу внесения поправок в предложенный ранее законопроект, после чего с ними ознакомилась Палата представителей (нижняя палата).

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