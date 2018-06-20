Муниципальное предприятие Сахалина задолжало работникам 2,5 млн рублей зарплаты

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Долг по зарплате перед работниками в размере 2,5 млн рублей выявили на муниципальном предприятии города Охи на севере Сахалина, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.

"По состоянию на 18 июня 2018 года, установлена задолженность по заработной плате перед работниками МУП "Охинская управляющая компания" в размере 2,5 млн рублей. В судебный участок №10 (Охинский район) в интересах работников предприятия направлено 58 заявлений о выдаче судебного приказа в части взыскания задолженности по заработной плате, которые находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении руководителя предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено в Государственную инспекцию труда по Сахалинской области. В связи с ненадлежащим осуществлением ведомственного контроля за деятельностью муниципальных предприятий внесено представление главе муниципального образования.