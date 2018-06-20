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В Вологодской области реконструируют события 1944 года на Оштинском рубеже

Общество
20 июня, 10:04 UTC+3 ВОЛОГДА /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Мероприятие пройдет в день празднования освобождения Ошты 23 июня

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ВОЛОГДА, 20 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. В день празднования освобождения Ошты, 23 июня, реконструкторы воссоздадут момент освобождения Оштинского рубежа - событий 1944 года. Перед этим в селе Ошта Вытегорского района торжественно похоронят 15 красноармейцев, чьи останки обнаружили поисковики, рассказал ТАСС руководитель Вологодского отделения Российского военно-исторического (РВИО) общества Александр Метелкин.

"23 июня, в день празднования освобождения Ошты, в селе будут торжественно похоронены останки 15 красноармейцев, которых удалось найти поисковикам в Оштинском районе весной этого года, личности установить не удалось. Поисковики сейчас продолжают работать, возможно, им удастся найти останки других бойцов, которые также будут преданы земле. После мы проведем военно-историческую реконструкцию "Ошта. Освобождение 1944", постараемся максимально точно показать события 1944 года", - сказал Метелкин.

Часть Оштинского района оккупировалм финские войска с октября 1941 года по 24 июня 1944 года, в районе Ошты была организована оборона. В этом районе в основном велись пехотные операции, активно работали группы разведчиков с обеих сторон, что можно проследить по "Журналу боевых действий 368-й стрелковой дивизии", которая воевала в этой части фронта. Этот момент и отразят в реконструкции, рассказал руководитель регионального отделения РВИО.

"На территории музея под открытым небом "Оштинский рубеж", где воссозданы линии обороны финских войск и Красной Армии, намотаем настоящую колючую проволоку, наши "саперы" будут ее по-настоящему резать. Используем макеты вооружения тех лет. В реконструкции будут задействованы более 40 человек из разных регионов Северо-Запада: Вологодской, Ленинградской, Мурманской областей, Карелии", - добавил Метелкин.

В течение дня у памятников "Здесь был остановлен враг" и "Скорбящая мать" в Оште пройдут митинги, театрализованная постановка, просмотр фильма "Ошта, чтобы помнили".

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