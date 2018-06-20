Рособрнадзор опубликовал рекомендации по выбору вузов для абитуриентов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор призвал абитуриентов убедиться в наличии у выбранного вуза лицензии и аккредитации по интересующей учебной программе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что не позднее 20 июня вузы должны начать прием заявлений от абитуриентов, и призывает серьезно подойти к выбору высшего учебного заведения. Прежде чем подать документы в вуз или филиал, убедитесь в наличии у него действующей лицензии, а также государственной аккредитации по выбранной для обучения программе. Проверить наличие у вуза лицензии и аккредитации можно на портале "Карта вузов", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в случае отсутствия или приостановления государственной аккредитации, вуз не имеет права проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать дипломы установленного Минпросвещения образца. Выпускникам таких вузов это может помешать заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для которых законодательством РФ определены обязательные требования к уровню профессионального образования и квалификации.

"Кроме того, в случае лишения или приостановления государственной аккредитации программы вуза обучающимся не может быть гарантирована отсрочка от призыва на службу в Вооруженные силы РФ, он не может использовать для оплаты обучения средства материнского капитала, продолжить обучение по аккредитованным программам магистратуры и аспирантуры", - уточнили в пресс-службе.

Для большинства абитуриентов, которые поступают только по результатам ЕГЭ, прием документов завершается 26 июля. Вузы, которые проводят для абитуриентов дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, завершают прием документов не ранее 7 июля. Абитуриент вправе подать заявление о приеме одновременно не более чем в пять вузов и участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям и (или) направлениям подготовки в каждом.