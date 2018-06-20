Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рособрнадзор опубликовал рекомендации по выбору вузов для абитуриентов

Общество
20 июня, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В российских вузах стартовала приемная кампания

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Рособрнадзор призвал абитуриентов убедиться в наличии у выбранного вуза лицензии и аккредитации по интересующей учебной программе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что не позднее 20 июня вузы должны начать прием заявлений от абитуриентов, и призывает серьезно подойти к выбору высшего учебного заведения. Прежде чем подать документы в вуз или филиал, убедитесь в наличии у него действующей лицензии, а также государственной аккредитации по выбранной для обучения программе. Проверить наличие у вуза лицензии и аккредитации можно на портале "Карта вузов", - отметили в пресс-службе.

Смотрите также

Рособрнадзор запретил прием в Евроазиатскую богословскую семинарию

В российских университетах стартует приемная кампания - 2018

В ведомстве добавили, что в случае отсутствия или приостановления государственной аккредитации, вуз не имеет права проводить государственную итоговую аттестацию и выдавать дипломы установленного Минпросвещения образца. Выпускникам таких вузов это может помешать заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для которых законодательством РФ определены обязательные требования к уровню профессионального образования и квалификации.

"Кроме того, в случае лишения или приостановления государственной аккредитации программы вуза обучающимся не может быть гарантирована отсрочка от призыва на службу в Вооруженные силы РФ, он не может использовать для оплаты обучения средства материнского капитала, продолжить обучение по аккредитованным программам магистратуры и аспирантуры", - уточнили в пресс-службе.

Для большинства абитуриентов, которые поступают только по результатам ЕГЭ, прием документов завершается 26 июля. Вузы, которые проводят для абитуриентов дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, завершают прием документов не ранее 7 июля. Абитуриент вправе подать заявление о приеме одновременно не более чем в пять вузов и участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям и (или) направлениям подготовки в каждом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
2
Постпред Израиля при ООН приветствовал выход США из Совета по правам человека
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
5
Приехавшего на коне камчатского депутата привлекут к административной ответственности
6
"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости