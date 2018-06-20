ВЦИОМ: две трети россиян не ощутили негативных последствий антироссийских санкций

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Большинство участников опроса ВЦИОМ (67%) не ощутили на себе последствий антироссийских санкций, ограничения негативно повлияли на материальное положение 24% опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованные в среду.

"Более однозначно респонденты оценивают воздействие западных санкций на материальное положение семьи: 67% не ощутили его на себе. Однако заметна доля тех, кто говорит о негативных последствиях - 24% по выборке (в группе опрошенных с низким, по их оценкам, материальным положением она достигает 36%)", - говорится в сообщении.

При этом мнения россиян о пользе или вреде санкций для российской экономики разделились: 34% считают, что санкции пошли на пользу, обратного мнения придерживаются 30%, каждый пятый (20%) не видит какого-либо влияния санкционной политики на состояние экономики страны. Отвечая на вопрос о том, к каким положительным последствиям привели санкции, россияне выделили развитие экономики (50%) и импортозамещение (20%). К отрицательным эффектам чаще всего относят рост цен и налогов (22%), а также падение экономики (9%).

В целом тема санкций остается актуальной: ею интересуются 57% опрошенных. Отвечая на вопрос об ответных действиях России, 73% респондентов заявили, что поддерживают жесткую внешнюю политику без уступок Западу, не согласны с ними 17% опрошенных. При этом большинство опрошенных (78%) считают, что от антироссийских санкций страдают в большей степени страны Запада.

"Антироссийские санкции после почти четырех лет действия не вызывают особого страха, более того, значительная часть наших респондентов усматривает в них преимущественно позитивные экономические последствия. Тем не менее каждый четвертый фиксирует негативные последствия от санкций для благосостояния - своего и своих близких", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10-11 июня 2018 года. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О санкциях

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие подпал ряд российских банков и компаний, а также высокопоставленные чиновники, был запрещен "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым". Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.