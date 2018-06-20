Федотов считает, что деятельность СПЧ ООН не пострадает от выхода из него США

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает, что выход США из Совета по правам человека ООН никак не отразится на его деятельности. Такое мнение высказал в среду ТАСС глава СПЧ при президенте РФ.

"Деятельность Совета по правам человека ООН никак не пострадает от выхода из него США, деятельность Совета никак не изменится, он как был важным международным органом, так и останется им", - сказал Федотов.

Он также заявил, что не считает деятельность СПЧ ООН тенденциозной, хотя политизация в ней присутствует. "Естественно, на международной арене вопросы прав человека политизированы самим фактом их выноса в международную организацию, хотя чем меньше политизации в вопросах прав человека - тем лучше. Но внешняя политика, увы, всегда отражается на проблемах, обсуждаемых в международных организациях", - пояснил Федотов.

"Я разочарован решением США о выходе из СПЧ ООН, но не удивлен. В 80-х годах ХХ века они вышли из ЮНЕСКО, потому что ЮНЕСКО одобрила концепцию нового мирового информационного порядка, которая не отвечала представлениям США о свободе слова, потом США вернулись в ЮНЕСКО, а потом снова заявили о выходе из нее. На мой взгляд, выход США из СПЧ ООН - это ошибка, потому что в глобальной школе прав человека мы все ученики, и никто не может претендовать на роль учителя", - подчеркнул глава СПЧ при президенте РФ.

Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая во вторник перед журналистами в Госдепартаменте, объявила о выходе страны из базирующегося в Женеве Совета по правам человека. За последние месяцы Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в СПЧ не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.