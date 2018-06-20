Новые объекты появятся в музее-заповеднике "Пустозерск" для привлечения туристов

ТАСС, 20 июня. Правительство Ненецкого автономного округа планирует сделать музей-заповедник "Пустозерск" более доступным и привлекательным для туристов. Как сообщает во вторник пресс-служба окружного правительства, планируется, что за счет новых объектов турпоток в 2018 году увеличится на 46%, с 411 человек в 2017 году до 600 человек в 2018.

"При поддержке ПАО "Лукойл" планируется реализовать предпроект "Пустозерск-2018", который предполагает создание на территории историко-культурного и ландшафтного музея- заповедника новых объектов для привлечения туристов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках соглашения будет восстановлен крест на могиле самоедского старшины Тайбарея, изготовлены информационных стенды и буклеты, в том числе на английском языке, также планируется проведение научно- исследовательских работ. Доступность музея для туристов планируется увеличить засечет аренды судов на воздушной подушке.

По данным департамента образования, культуры и спорта НАО, на территории музея-заповедника недостаточное количество объектов для туристского показа, а имеющиеся объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Для решения этой проблемы планируется реализовать проекты "Воскресший Пустозерск", "Экологический десант. Большая Пустозерская тропа", "Легенды и были Малого бора" и "Возрождение памяти".

Пустозерский комплексный историко-природный музей был открыт 5 ноября 1991 года решением Ненецкого окрисполкома. В его состав вошли памятник археологии федерального значения "Городище Пустозерск" и мемориальная часть деревни Устье с архитектурными объектами. Целью деятельности учреждения является изучение, сохранение и популяризация историко-культурного наследия Пустозерска - первого русского города в Арктике, научно-исследовательская и культурно-просветительская работа, приобщение к истории России.