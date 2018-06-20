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Парки Москвы приглашают горожан научиться кататься на роликах, самокате и скейтборде

Общество
20 июня, 11:16 UTC+3

Занятия - преимущественно в выходные дни - можно подобрать как для детей, так и для взрослых

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московские парки приглашают горожан на бесплатные занятия по катанию на роликах, самокате и скейтборде. Об этом рассказали в среду ТАСС в объединенной дирекции "Мосгорпарк".

"Занятия в парках проходят как для детей, так и для взрослых", - рассказали в организации.

К примеру, в парке "Красная Пресня" учат кататься на роликах, преподаватели знакомят гостей парка с базовыми навыками, в том числе рассказывают о трех способах торможения и учат делать повороты с контролем скорости и траектории движения. Занятия проходят каждое воскресенье, присоединиться может любой желающий, при себе нужно иметь комплект защиты.

Езде на роликах можно поучиться также в Измайловском парке. Занятия рассчитаны на детей пяти-восьми лет. Уроки бесплатные и проходят по субботам и воскресеньям под руководством профессионального тренера - действующего спортсмена. Кататься на роликах учат также в усадьбе Воронцово на волейбольной площадке.

На роликах и скейтборде учат кататься в Перовском парке. Занятия рассчитаны на детей, которые делятся на младшую и старшую группы, они проходят по понедельникам и средам. В парке "Кузьминки" проходят бесплатные занятия по профессиональному катанию на самокате, обучение ведут профессиональные райдеры, участники различных соревнований. Занятия, которые проходят каждые вторник и субботу, могут посещать дети от семи лет.

Парк Олимпийской деревни предлагает новое - каждый желающий может попробовать свои силы и открыть для себя катание на лыжероликах. Занятия проводятся регулярно на территории парка.

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