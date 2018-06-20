Хуснуллин заявил, что проблемы обманутых дольщиков в Москве нет

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Проблема обманутых дольщиков в Москве отсутствует, все волнения вокруг этой темы носят исключительно политический характер на фоне электорального периода. Об этом заявил в среду заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин на III ежегодном форуме РБК по недвижимости.

"В Москве проблемы дольщиков как таковой нет. Есть ряд объектов, которые затягиваются по срокам строительства, но мы рано или поздно находим все решения. Вся та шумиха по Москве вокруг дольщиков носит исключительно политический характер, то есть люди понимают, что наступает электоральный цикл - были выборы президента, будут выборы мэра, пытаются привлечь внимание властей для того, чтобы решать свои проблемы. Причём мы действительно те проблемы людей, которые реально оказались обманутыми дольщиками, решаем, но среди тех, кто больше всего шумит, к сожалению, больше всего людей, которые на этом занимаются политическим шантажом", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что за последние шесть лет Москва решила проблему 11 тыс. дольщиков. По его словам, на сегодняшний день в столице остается около 6 тыс. дольщиков в работе, "но по всем есть решение".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал план завершения столичных долгостроев. В "особую" группу вошли три самых сложных долгостроя - ЖК "Царицыно", "Академ- Палас" и "Терлецкий парк". Власти Москвы приняли решение воспользоваться недавними поправками в законодательство о долевом строительстве и банкротстве. По словам мэра, была достигнута договоренность с Минстроем России о том, что в рамках процедуры банкротства недобросовестных инвесторов эти жилые комплексы будут переданы городской организации, которая станет новым застройщиком. Фактически город выступит гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке.