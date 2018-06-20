Дума приняла во втором чтении законопроект о приравнивании дня в СИЗО к 1,5 дня в колонии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла во втором, основном чтении проект закона, которым предлагается изменить порядок зачета времени содержания лица под стражей (до вступления приговора суда в силу) в срок отбывания наказания в виде лишения свободы.

Депутаты внести поправки в статью 72 Уголовного кодекса РФ. Согласно им, как пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, предлагается период содержания обвиняемого под стражей до вступления в законную силу решения суда засчитывать в срок, в частности, при отбывании наказания в дисциплинарной воинской части из расчета один день за полтора дня, а также в случае ограничения свободы, принудительных работ и ареста - один день за два дня, для исправительных работ и ограничения по военной службе - один день за три дня. При обязательных работах зачет пойдет из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ.

"В случае лишения свободы предлагается засчитывать один день содержания лица под стражей в следственном изоляторе следующим образом: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима - за один день; при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии - за полтора дня; при отбывании наказания в колонии-поселении - за два дня", - добавил Крашенинников.

Глава комитета уточнил, что "предлагаемый порядок основывается на применении коэффициента при исчислении срока отбывания наказания, а также вида исправительного учреждения, назначаемого судом". "Изменения должны послужить гуманизации уголовно-исполнительной системы и реализации принципа справедливости", - сказал Крашенинников.

По его словам, не предусматривается распространение зачета дней проведения под стражей до суда для террористов, рецидивистов, а также помилованных осужденных к смертной казни.