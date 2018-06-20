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До 30 градусов тепла ожидается в пятницу в Москве

Общество
20 июня, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, пятница станет самым жарким днем с начала года

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Рекордная с начала года температура до 30 градусов тепла ожидается в пятницу в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В пятницу, 22 июня, в столице ожидается до 30 градусов тепла. Это температурный рекорд с начала года. Теплой будет и ночь на пятницу - температура поднимется до 17 градусов", - сказала собеседница агентства.

Предыдущий рекорд с начала года был зафиксирован в Москве 19 июня - тогда воздух прогрелся до 28 градусов.

В среду и четверг, 20 и 21 июня, погода в столичном регионе тоже будет жаркой. По данным Гидрометцентра, 20 июня температура поднимется до плюс 22-24 градусов, а 21 июня - до 24-26.

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