Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый зарубежный памятник южнокорейской писательнице Пак Кённи открыли в Петербурге

Общество
20 июня, 12:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Автор более 20 романов и повестей в своем творчестве представила жизнь и историю корейского народа в нескольких поколениях, уточнил министр культуры Владимир Мединский

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Первый памятник выдающейся южнокорейской писательнице Пак Кённи (1926-2008) открыли в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония открытия состоялась в среду в парке современной скульптуры на территории Санкт-Петербургского государственного университета, передает корреспондент ТАСС.

"Это первый памятник корейскому деятелю культуры за рубежом, вне Кореи. Поэтому это действительно яркое событие. Это исключительно популярная корейская писательница, автор фантастической саги об истории Кореи", - сказал журналистам после церемонии министр культуры РФ Владимир Мединский.

Министр отметил, что Пак Кённи, будучи автором более 20 романов и повестей, в своем творчестве представила жизнь и историю корейского народа в нескольких поколениях. Ее двадцатитомный роман-эпопея "Земля", над которой она работала четверть века, считается самым масштабным произведением корейской литературы XX столетия и входит в перечень всемирного литературного наследия ЮНЕСКО. "Мы надеемся, что постепенно все части ее романа, ее саги будут переведены на русский язык и будут пользоваться здесь популярностью", - сказал Мединский.

Министр культуры, туризма и спорта Республики Корея То Чон Хван назвал открытие памятника писательнице радостным событием как для корейских литераторов, так и для всего корейского народа.

"Подобно тому, как в России почитается имя Александра Сергеевича Пушкина, в Республике Корея любят и уважают Пак Кённи и гордятся ее творчеством. Открытие памятника здесь и сегодня говорит о признании не только ее творчества, но и о признании уровня корейской литературы в целом", - отметил он на церемонии. По его словам, открытие памятника послужило поводом к активизации культурных связей между Россией и Южной Кореей, а также более глубокому взаимному пониманию культуры и искусства двух стран.

Министр культуры РФ также указал, что российско-южнокорейские связи в настоящее время интенсивно развиваются. "Я пригласил сейчас господина министра в Петербург в ноябре на международный культурный форум. Надеюсь, что господин министр приедет", - сказал Мединский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия Республика Корея
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
2
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
3
Эксперты: пенсионную реформу нужно запускать как можно скорее
4
ЕС утвердил ответные меры на тарифы США на сталь и алюминий
5
Выход США из международных организаций при Дональде Трампе. Досье
6
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году
7
"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости