Первый зарубежный памятник южнокорейской писательнице Пак Кённи открыли в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Первый памятник выдающейся южнокорейской писательнице Пак Кённи (1926-2008) открыли в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония открытия состоялась в среду в парке современной скульптуры на территории Санкт-Петербургского государственного университета, передает корреспондент ТАСС.

"Это первый памятник корейскому деятелю культуры за рубежом, вне Кореи. Поэтому это действительно яркое событие. Это исключительно популярная корейская писательница, автор фантастической саги об истории Кореи", - сказал журналистам после церемонии министр культуры РФ Владимир Мединский.

Министр отметил, что Пак Кённи, будучи автором более 20 романов и повестей, в своем творчестве представила жизнь и историю корейского народа в нескольких поколениях. Ее двадцатитомный роман-эпопея "Земля", над которой она работала четверть века, считается самым масштабным произведением корейской литературы XX столетия и входит в перечень всемирного литературного наследия ЮНЕСКО. "Мы надеемся, что постепенно все части ее романа, ее саги будут переведены на русский язык и будут пользоваться здесь популярностью", - сказал Мединский.

Министр культуры, туризма и спорта Республики Корея То Чон Хван назвал открытие памятника писательнице радостным событием как для корейских литераторов, так и для всего корейского народа.

"Подобно тому, как в России почитается имя Александра Сергеевича Пушкина, в Республике Корея любят и уважают Пак Кённи и гордятся ее творчеством. Открытие памятника здесь и сегодня говорит о признании не только ее творчества, но и о признании уровня корейской литературы в целом", - отметил он на церемонии. По его словам, открытие памятника послужило поводом к активизации культурных связей между Россией и Южной Кореей, а также более глубокому взаимному пониманию культуры и искусства двух стран.

Министр культуры РФ также указал, что российско-южнокорейские связи в настоящее время интенсивно развиваются. "Я пригласил сейчас господина министра в Петербург в ноябре на международный культурный форум. Надеюсь, что господин министр приедет", - сказал Мединский.