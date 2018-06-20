Движение в Хамовническом районе Москвы ограничат в дни матчей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Столичная полиция опубликовала график ограничения движения в Хамовническом районе Москвы, где расположен стадион "Лужники", в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, за день до проведения и в дни матчей - 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля будет закрыт проезд в связи с организацией пешеходной зоны по улицам Доватора, Ефремова, Проектируемому проезд у №2309 (от улицы Усачева до улицы Ефремова), улице 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской улице.

"В межматчевые дни пешеходная зона будет организована по улице Доватора, Проектируемому проезду №2309 и улице 10-летия Октября", - сообщили в полиции.

Перекрытие проезда

На весь период проведения ЧМ будет закрыт съезд с внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Новодевичью набережную. "В дни матчей съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона "Лужники" на улице Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект будут закрыты", - сообщили в ГУ МВД.

Кроме того, за день до проведения и в дни матчей - 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля транспорту без пропуска запрещено выезжать на улицы: Абрикосовский переулок, Кооперативная, Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, 10-летия Октября,

улицы Большая Пироговская и Малая Пироговская, улица Ефремова, Погодинская улица, улицы Савельева, Усачева, Хамовнический Вал, Усачевский переулок, Учебный переулок, Фрунзенская набережная. В эти же дни будет запрещено выезжать на улицы: Лужнецкий проезд, Новодевичья, Ростовская и Саввинская набережные, Хамовнический Вал.

"В межматчевые дни ограничения на проезд транспорта по данным участкам отменяется. На весь период проведения ЧМ улица Лужники и Лужнецкая набережная будут закрыты для проезда", - пояснили в ГУ МВД.

Стоянка автомобилей и одностороннее движение

Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать за день до проведения и в дни матчей - 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля на 3-й Фрунзенской улице, улицах Доватора и Ефремова, Трубецкой улице. Кроме того, с 1 июня и до конца проведения чемпионата на улицах 2-я и 3-я Фрунзенская, дублере Комсомольского проспекта, улице Ефремова, Кооперативной улице и в Проектируемом проезде №2309 парковка доступна только для местных жителей - владельцев парковочных разрешений.

"Обращаем внимание водителей, что на улицах ограничено парковочное пространство. Ограничения на стоянку и остановку автомобилей на весь период проведения чемпионата мира по футболу FIFA действуют на следующих участках: 2-й Тружеников переулок, 2-я и 3-я Фрунзенская улицы, Большая Пироговская, Малый Саввинский переулок, Новодевичья набережная, переулок Льва Выготского, Проектируемый проезд №2309, Саввинская набережная, улица 10-летия Октября, улицы Доватора, Тимура Фрунзе, Трубецкая, Хамовнический Вал, переулок Хользунова и Усачевский переулок. Местные жители, получившие пропуск в префектуре ЦАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений", - рассказали в пресс-службе столичной полиции.

В ГУ МВД напомнили, что с 1 июня движение по участкам некоторых улиц стало односторонним: это участок Хользунова переулка, Малой Пироговской улицы, улицы Усачева, улицы Лужники. Двустороннее движение организовано по улицам: 2-я и 3-я Фрунзенская, участок дублера Фрунзенской набережной, участок 2-го переулка Тружеников, переулок Льва Выготского, Малый Саввинский переулок, Трубецкая улица, Усачевский переулок.