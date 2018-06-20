Жара и грозы ожидают москвичей в выходные

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Жара и грозы ожидают жителей столицы в ближайшие выходные, 23 и 24 июня. Об этом ТАСС в среду сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В субботу в Москве будет очень жарко, столбик термометра поднимется до 30 градусов. Однако вместе с жарой придут дожди с грозами и ветер с порывами до 12-17 м/с. В воскресенье температура немного опустится, до 20-25 градусов, однако небольшие дожди будут и в этот день", - отметила собеседница агентства.

Несмотря на жару, жителям столичного региона рекомендуется быть осторожными - переждать дожди и грозы лучше в помещении, отметила Макарова.

В четверг и пятницу в Москве тоже будет жарко - 21 июня ожидается 24-26 градусов, а 22 июня воздух прогреется до 30 градусов. Осадков до выходных в столичном регионе не прогнозируется.