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Жара и грозы ожидают москвичей в выходные

Общество
20 июня, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В субботу температура может подняться до 30 градусов

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Жара и грозы ожидают жителей столицы в ближайшие выходные, 23 и 24 июня. Об этом ТАСС в среду сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В субботу в Москве будет очень жарко, столбик термометра поднимется до 30 градусов. Однако вместе с жарой придут дожди с грозами и ветер с порывами до 12-17 м/с. В воскресенье температура немного опустится, до 20-25 градусов, однако небольшие дожди будут и в этот день", - отметила собеседница агентства.

Несмотря на жару, жителям столичного региона рекомендуется быть осторожными - переждать дожди и грозы лучше в помещении, отметила Макарова.

В четверг и пятницу в Москве тоже будет жарко - 21 июня ожидается 24-26 градусов, а 22 июня воздух прогреется до 30 градусов. Осадков до выходных в столичном регионе не прогнозируется.

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