Принцесса Японии отметила высокий уровень развития культуры в Мордовии

САРАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Принцесса Японии Хисако Такамадо высоко оценила уровень развития культуры в Мордовии. Об этом она сообщила журналистам в среду.

"Я смогла посетить разные культурные мероприятия, и я поняла, что уровень культуры в Мордовии очень высок. Очень многие художники и артисты родом отсюда", - отметила принцесса.

Она подчеркнула, что 2018 года является годом Японии в России и России в Японии и выразила надежду, что это способствует тому, что все больше россиян узнают о культуре Японии, а жители ее страны все чаще знакомятся с Россией.

Ранее сообщалось, что принцесса Хисако Такамадо в качестве почетного председателя Японской ассоциации футбола посетила матч национальной сборной против команды Колумбии в Саранске, а также осмотрела музей им. Степана Эрьзи и краеведческий музей. Начиная с 1998 года, принцесса приезжает на все чемпионаты мира по футболу, подбадривая свою команду.

Ее поездка стала первым за 102 года визитом представителя японского императорского дома в Россию. До этого член японской императорской семьи в последний раз посетил Россию в 1916 году в качестве представителя союзной державы во время Первой мировой войны.