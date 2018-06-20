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Жильцы двух подъездов горевшего дома в Ростове-на-Дону вернулись в квартиры

Общество
20 июня, 12:47 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, июня. /ТАСС

Комиссия оценивает причиненный пожаром ущерб

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Комиссия оценивает ущерб после пожара в жилом доме в центре Ростова-на-Дону, жильцы двух подъездов вернулись в квартиры, в пунктах временного размещения никого не осталось. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

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Сообщение о пожаре по улице 1-я Линия поступило в 17:01 мск 19 июня. Пожару площадью 400 кв. м присвоили четвертый уровень сложности из пяти возможных. Позже в мэрии города сообщили, что площадь составила 800 кв. м. Из здания были эвакуированы 70 человек, никто не пострадал, пожар ликвидировали в 22:00.

"Сейчас в пунктах временного размещения никого не осталось, работает комиссия, обходят квартиры, оценивают ущерб. Домой вернулись жильцы третьего и четвертого подъездов. Первый и второй подъезды обследует комиссия совместно с жильцами", - уточнили в пресс-службе.

Дом находится в центральной части города, рядом с ним - Ростовский институт иностранных языков, Ростовский колледж водного транспорта, здание министерства транспорта Ростовской области. В прошлом году 21 августа в этой части города - на Театральном спуске - также произошел пожар, в результате которого один человек погиб, 58 человек обратились за помощью к медикам. Власти Ростова тогда признали подлежащими сносу 163 дома, предварительной причиной назвали поджог, СК возбудил уголовное дело.

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