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Более 3,7 тыс. человек получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Общество
20 июня, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Всего экзамен сдавали 645,5 тыс. человек

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Более 3,7 тыс. человек сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Средний результат за экзамен составил 70,9 балла, сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора.

ЕГЭ по русскому языку является обязательным экзаменом, в этом году его сдавали 645,5 тыс. человек.

"Число участников экзамена, которым не удалось преодолеть минимальный порог для получения аттестата в 24 балла, составило 0,4%, что на 0,2% меньше, чем в 2017 году. Максимальный результат в 100 баллов получили 3722 выпускника, что также сопоставимо с итогам прошлого года", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что результаты ЕГЭ по русскому языку в 2018 году в целом сопоставимы с прошлогодними, средний тестовый балл повысился менее чем на 2 балла до 70,9 балла (год назад - 69 баллов). Также мало изменились доли участников с результатами в диапазонах 41-60, 61-80, 81-100 баллов.

"Сегодня результаты ЕГЭ по русскому языку будут направлены в регионы, которые начнут их выдавать участникам экзамена. Использование новых технологий при организации ЕГЭ позволяет сократить установленные сроки обработки результатов. Таким образом, как и в прошлом году, участники ЕГЭ смогут получить аттестаты до проведения выпускных", - заключили в пресс-службе.

Основной период ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля, включая резервные дни. В среду выпускники сдают последние экзамены - физику и литературу.

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