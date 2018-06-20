Пользователи сообщают о проблемах в работе почтового сервиса "Яндекса"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Перебои в работе почтового сервиса "Яндекса" наблюдаются в среду в России, о проблемах сообщают жители Центрального федерального округа и Урала, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Согласно данным ресурса, больше половины пользователей "Яндекса" (57%) испытывают проблемы с загрузкой почты. Еще 42% наблюдают сбои в работе сайта. Пользователи сообщают об уведомлении "Такой страницы не существует".

Судя по карте сбоев, опубликованной на ресурсе, проблемы в работе "Яндекса" наблюдаются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска, а также Смоленска, Нижнего Новгорода, Самары и Салехарда.

"Кратковременная проблема в доступности затронула только "Яндекс.Почту", а не весь "Яндекс". Мы зафиксировали небольшое количество обращений пользователей, но сейчас "Яндекс.Почта" работает в штатном режиме", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

"Яндекс" - российская компания, работающая в сфере информационных технологий. Владеет одноименной поисковой системой в интернете, интернет-порталом, рядом различных информационных сервисов.