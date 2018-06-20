Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пользователи сообщают о проблемах в работе почтового сервиса "Яндекса"

Общество
20 июня, 13:37 дата обновления: 20 июня, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В пресс-службе "Яндекса" рассказали, что проблема устранена

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Перебои в работе почтового сервиса "Яндекса" наблюдаются в среду в России, о проблемах сообщают жители Центрального федерального округа и Урала, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Согласно данным ресурса, больше половины пользователей "Яндекса" (57%) испытывают проблемы с загрузкой почты. Еще 42% наблюдают сбои в работе сайта. Пользователи сообщают об уведомлении "Такой страницы не существует".

Судя по карте сбоев, опубликованной на ресурсе, проблемы в работе "Яндекса" наблюдаются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска, а также Смоленска, Нижнего Новгорода, Самары и Салехарда.

"Кратковременная проблема в доступности затронула только "Яндекс.Почту", а не весь "Яндекс". Мы зафиксировали небольшое количество обращений пользователей, но сейчас "Яндекс.Почта" работает в штатном режиме", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

"Яндекс" - российская компания, работающая в сфере информационных технологий. Владеет одноименной поисковой системой в интернете, интернет-порталом, рядом различных информационных сервисов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
2
Выход США из международных организаций при Дональде Трампе. Досье
3
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
4
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году
5
Эксперты: пенсионную реформу нужно запускать как можно скорее
6
Дума приняла во втором чтении законопроект о приравнивании дня в СИЗО к 1,5 дня в колонии
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости