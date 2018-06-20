Песков: у Кремля нет информации о том, чтобы у Сенцова были проблемы со здоровьем

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о том, чтобы у осужденного в РФ режиссера Олега Сенцова были проблемы со здоровьем. Задержка с посещением омбудсменами РФ и Украины заключенных в двух странах связана с решением логистических вопросов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что в Кремле не располагают "всей логистической информацией" о том, как планируется организовать посещение заключенных уполномоченными по правам человека РФ и Украины. Песков напомнил, что после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Петра Порошенко проходит верификация списков заключенных в двух странах.

"Насколько нам известно, омбудсмены обсуждают, как они будут посещать - синхронно, не синхронно, одновременно. И как раз эти обсуждения приводят к тому, что время затягивается, кроме того, были накладки с перемещениями, из-за погодных условий украинская коллега не смогла вылететь. Этот процесс достаточно нелегкий, но работа по нему ведется", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков не смог дать точного ответа, почему уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмиле Денисове отказали в видеосвязи с Сенцовым. "Все-таки нужно получать информацию в соответствующих органах ФСИНа и [уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна] Москалькова должна этой информацией обладать. Но все-таки он заключенный, и с каждым заключенным вот так видеосвязь устанавливать невозможно", - сказал представитель Кремля.

"Я не получал какой-то информации о том, что у него (Сенцова) какие-то проблемы со здоровьем, я вообще не могу располагать этой информацией, поэтому я вам не могу ничего сказать на этот счет", - заметил Песков, отвечая на вопрос о состоянии Сенцова.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

Работа омбудсменов

Президент РФ Владимира Путин и президент Украины Петр Порошенко 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. В понедельник, 18 июня, Москалькова и Денисова провели встречу в Москве. Москалькова предложила украинскому омбудсмену обсудить меморандум о взаимных посещениях заключенных в России и на Украине.