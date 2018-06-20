Патриарх Кирилл обратил внимание генсека ООН на положение христиан на Ближнем Востоке

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Христианство в некоторых странах Ближнего Востока находится в катастрофическом положении, сказал в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с генеральным Секретарем ООН Антониу Гутерришем в Патриаршей резиденции в Москве.

"Я хотел бы разделить особую озабоченность положением христиан в некоторых районах земного шара. Церковь проявляет озабоченность в отношении любых жертв, которые страдают от несправедливости, терроризма и гражданских войн. Сегодня нам нужно обратить особое внимание на положение христиан в различных регионах. На Ближнем Востоке происходит катастрофа, прохристианское население просто исчезает", - сказал он.

В качестве примера предстоятель Русской православной церкви привел ситуацию с христианами в Ираке, который он посещал незадолго до военных действий. "На севере Ирака было примерно полтора миллиона христиан. Незадолго до вторжения иностранных войск я посетил эту страну и был поражен разнообразием и богатством жизни этих общин. Теперь некоторые считают, что там и 150 тысяч [христиан] не живет", - отметил патриарх Кирилл.

Он добавил, что Русская православная церковь вместе с другими конфессиями проводит большую гуманитарную работу для христианского населения Сирии. "Считаю очень важным сделать все для того, чтобы христиане вернулись в Сирию, Ливан, Ирак, во все места, где они проживали. Русская Церковь вместе с другими христианскими общинами выступает в защиту христианских меньшинств. Мы стараемся привлечь к этой работе наших партнеров из католических и протестанских организаций, и, в первую очередь, мусульманские общины", - добавил предстоятель РПЦ.

В свою очередь, Гутерриш обратил внимание, что христианские общины являются неотъемлемой частью ближневосточной культуры и выразил надежду, что после стабилизации обстановки они вернутся в свои дома. "Христианские сообщества являются неотъемлемой частью самоидентичности этого региона, они существовали там задолго до появления ислама. Я глубоко убежден, что когда ситуация стабилизируется, важно обеспечить возможность возвращения христиан и других меньшинств обратно на родину", - подчеркнул генсек ООН.

Программа визита

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Россию в среду. В рамках визита, который продлится два дня, Гутерреш планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и посетить матч Португалия - Марокко на чемпионате мира по футболу. Генсек ООН ранее заявил, что намерен использовать поездку в РФ, чтобы обсудить с руководством страны сотрудничество по проблематике ООН на различных направлениях. В программе генерального секретаря также участие во встрече международного дискуссионного клуба "Валдай".