Знак ГТО, медаль и сочинение помогут набрать до 10 дополнительных баллов абитуриентам МГУ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спортивные достижения, золотая или серебряная медаль и выпускное сочинение помогут набрать десять дополнительных баллов при поступлении в МГУ им. М.В. Ломоносова. Об этом в среду сообщили в пресс-службе вуза.

"Кроме баллов за дополнительные вступительные экзамены (ДВИ) и ЕГЭ абитуриент может получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения: спортивные достижения (включая золотой знак ГТО) - два балла; аттестат с отличием (золотая или серебряная медаль) - пять баллов; итоговое школьное сочинение - не более трех баллов", - отметили в пресс-службе.

Там также напомнили, что льготы победителям олимпиад школьников (поступление без вступительных испытаний) будут предоставляться только в том случае, если такой абитуриент получил не менее 75 баллов по ЕГЭ по соответствующему предмету.

"Сегодня мы снова начали принимать документы на поступление - и у каждого появился шанс стать частью нашего коллектива. Выпускники МГУ становятся выдающимися государственными деятелями, крупными бизнесменами, крупными учеными - вариантов очень много. Мы формируем мощный фундамент для будущего наших студентов и помогаем выпускникам на первых этапах самостоятельной жизни. Хочу также сказать абитуриентам, что следует верить в свои силы и не бояться поступать в лучшие вузы страны", - сказал ректор МГУ Виктор Садовничий.