Волонтеры "Арктического субботника" приедут в самый северный порт России в середине июля

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Первые волонтеры "Арктического субботника" прибудут в самый северный порт России - Диксон (Таймыр, север Красноярского края) в середине июля. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации Таймыра.

"В Красноярске завершен конкурсный отбор волонтеров, изъявивших желание осуществлять помощь по улучшению экологической ситуации на территории Диксона. В Дудинке и Норильске прием заявок продолжается. <…> Первый студенческий отряд численностью 39 человек прилетит в Диксон 16 июля чартерным рейсом из Красноярска, обратный рейс <…> запланирован на 30 июля. 2 августа также на две недели в Диксон вылетят ребята из Норильска и Дудинки", - говорится в сообщении.

Волонтеры будут проводить рейды по очистке территории поселения от бытового и технического мусора, разбирать старые заборы и некапитальные строения.

Арктический субботник пройдет на Таймыре во второй половине лета в поселке Диксон. Предполагается, что проект даст импульс для развития Диксона и привлечет внимание к вопросам экологии в Арктике как самих жителей, так и волонтеров Красноярского края. Финансовую поддержку проекта оказывает компания "Норникель".

Диксон - самый северный порт России, назван в честь шведского путешественника Оскара Диксона. Сейчас в нем живут около 600 человек.

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