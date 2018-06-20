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Совфед одобрил закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные в РФ сайты

Общество
20 июня, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Максимальный штраф за нарушение для граждан составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических - 700 тыс. рублей

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об административном наказании в виде штрафов для операторов поисковых интернет-систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым на территории России ограничен по решению суда.

Соответствующие поправки вносятся законом в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Так, неисполнение поисковиками обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы будет грозить штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Аналогичные штрафные санкции вводятся за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о сайтах, заблокированных в России.

При этом должностные лица Роскомнадзора наделяются правом рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Закон в случае подписания президентом вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Этот документ является сопутствующим к резонансному закону об анонимайзерах, принятому летом прошлого года. Он запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра.

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