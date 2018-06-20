Более 780 млн рублей направят в Брянской области на покупку медтехники для больниц

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Более 780 млн рублей из бюджета Брянской области в 2018 году направят на приобретение высокотехнологичного оборудования и автотранспорта для больниц и поликлиник. В частности, планируется закупка маммографов, томографов, УЗИ-аппаратов, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В областном бюджете на 2018 год предусмотрено более 538 млн рублей на приобретение маммографов, томографов, УЗИ-аппаратов, эндоскопического оборудования и другой техники, которое позволит врачам делать операции на высоком уровне. Уже проведены аукционы на общую сумму около 160 млн рублей, ожидается поставка первой партии оборудования", - сказали в пресс-службе.

Еще свыше 250 млн рублей в этом году выделено из резервного фонда правительства региона. Средства предназначены для развития материально-технической базы детских поликлиник, паллиативной помощи в области, покупки передвижных медицинских комплексов для жителей малонаселенных пунктов.

"Кроме того, идет обновление автопарка скорой медицинской помощи, уже приобретено 25 автомобилей", - отметили в пресс-службе.

По данным правительства, общая сумма финансирования системы здравоохранения Брянской области в этом году достигнет 18 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2017 году.