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Более 1,1 тыс. метростроевцев в Санкт-Петербурге получили задержанную зарплату за апрель

Общество
20 июня, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Сумма выплат превысила 58,3 млн рублей

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ТАСС, 20 июня. Более 1,1 тыс. метростроевцев в Санкт-Петербурге получили зарплату за апрель 2018 года по требованию Роструда, который и выявил задолженность в ходе проверки. Об этом сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"По требованию Роструда 1151 работнику ЗАО "Управление-15 Метрострой" выплатили зарплату за апрель 2018 года. Сумма выплат превысила 58,3 млн рублей. Задолженность по заработной плате была выявлена в ходе контрольно-надзорных мероприятий, проводимых территориальным органом Роструда в городе Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Роструда отмечает, что за нарушение трудового законодательства принято решение о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении виновных.

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