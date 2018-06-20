Более 1,1 тыс. метростроевцев в Санкт-Петербурге получили задержанную зарплату за апрель

ТАСС, 20 июня. Более 1,1 тыс. метростроевцев в Санкт-Петербурге получили зарплату за апрель 2018 года по требованию Роструда, который и выявил задолженность в ходе проверки. Об этом сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"По требованию Роструда 1151 работнику ЗАО "Управление-15 Метрострой" выплатили зарплату за апрель 2018 года. Сумма выплат превысила 58,3 млн рублей. Задолженность по заработной плате была выявлена в ходе контрольно-надзорных мероприятий, проводимых территориальным органом Роструда в городе Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Роструда отмечает, что за нарушение трудового законодательства принято решение о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении виновных.