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Строительство первых домов в рамках реновации в Новой Москве начнется до конца 2018 года

Общество
20 июня, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Градостроительную документацию подготовят к началу грядущего года

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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Строительство первых домов в рамках реновации в Новой Москве начнется до конца 2018 года, градостроительная документация по всем площадкам будет готова в начале 2019 года. Об этом в среду на пресс-конференции заявил руководитель департамента Развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО в рамках реновации предполагается переселить жителей из почти 8,3 тыс. квартир в 251 домах. В Новой Москве планируют выполнить программу до 2025 года.

"Всего нужно 365 тыс. кв. м. На 200 тыс.кв. м есть градостроительная документация, по остальным она разрабатывается. В начале будущего года мы получим всю градостроительную документацию на все стартовые площадки, они подобраны все. Строительные работы по первым домам начнутся до конца этого года", - сказал он.

Жидкин пояснил, что 200 тыс. кв. м - это градостроительный потенциал пяти подобранных площадок, то есть сколько кв. м жилья можно на них построить.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.

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