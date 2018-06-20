Митрополит Казанский Феофан назвал Татарстан лабораторией межконфессионального согласия

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан назвал Татарстан лабораторией межконфессионального и межнационального согласия, а также призвал перенимать опыт такого взаимодействия.

"Есть одна замечательная лаборатория, где вырабатывается принципы и воплощаются в жизнь межрелигиозный мир и согласие. Это конкретно взятый регион в большой стране, регион многонациональный и поликонфессиональный. Этот регион называется Татарстан", - сказал он на пресс-конференции, посвященной конфессиям на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

На примере Татарстана митрополит призвал всех поучиться опыту налаживанию межконфессиональных взаимодействий отметив, что в настоящее время такое взаимодействие очень важно "на фоне насущной мировой проблемы - терроризма". "Ценности [у всех] одни, они общечеловеческие, а религиозные различия не являются преградой и стеной нашему человеческому общению", - добавил митрополит Казанский и Татарстанский.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани 16 июня прошел матч Франция - Австралия (2:1), также на "Казань- Арене" пройдут встречи Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Кроме того, в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).