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Копию струга времен Петра I построили в Карелии для клуба юнг из Марий Эл

Общество
20 июня, 14:42 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 20, июня. /ТАСС

Планируется, что судно спустят на воду в конце июня 2018 года

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ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Петрозаводский морской клуб "Полярный Одиссей" завершил строительство копии чердачного струга времен Петра I, на котором юнги из города Козьмодемьянск Республики Марий Эл будут приобщаться к морской культуре. Об этом в среду ТАСС сообщил президент клуба Виктор Дмитриев.

"Реплика чердачного струга периода Азовских походов Петра I построена. В конце июня мы должны спустить судно на воду. Оно построено для козьмодемьянского парусного клуба "Паллада". Длина корпуса - 13,5 м, ширина корпуса - 4,4 м", - сказал Дмитриев.

По его словам, на судне с рабочим названием "Святой Косма" 12 спальных мест. Оно мореходное, имеет прямой парус площадью 40 кв. м. Корпус сделан из дерева хвойных пород - сосны и ели. Он отметил, что судно заложили еще в 2014 году, но из-за проблем с финансированием его удалось достроить только к лету 2018 года.

Как рассказал ТАСС руководитель парусного клуба "Паллада" Андрей Желудкин, реплика струга будет ходить по Волге. На ней юнги буду учиться ходить по воде под парусом.

Струг - старинное плоскодонное парусно-гребное речное судно. Такие суда, в частности, использовались во время Азовских походов Петра I.

На карельской верфи "Полярный Одиссей" построено более 40 различных копий традиционных судов. Корабли ходили в экспедиции до Иерусалима, Шпицбергена, Чукотки, Аляски и по всей Европе. На ладье "Святитель Николай" рыбачил первый президент России Борис Ельцин.

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