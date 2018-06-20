Копию струга времен Петра I построили в Карелии для клуба юнг из Марий Эл

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июня. /ТАСС/. Петрозаводский морской клуб "Полярный Одиссей" завершил строительство копии чердачного струга времен Петра I, на котором юнги из города Козьмодемьянск Республики Марий Эл будут приобщаться к морской культуре. Об этом в среду ТАСС сообщил президент клуба Виктор Дмитриев.

"Реплика чердачного струга периода Азовских походов Петра I построена. В конце июня мы должны спустить судно на воду. Оно построено для козьмодемьянского парусного клуба "Паллада". Длина корпуса - 13,5 м, ширина корпуса - 4,4 м", - сказал Дмитриев.

По его словам, на судне с рабочим названием "Святой Косма" 12 спальных мест. Оно мореходное, имеет прямой парус площадью 40 кв. м. Корпус сделан из дерева хвойных пород - сосны и ели. Он отметил, что судно заложили еще в 2014 году, но из-за проблем с финансированием его удалось достроить только к лету 2018 года.

Как рассказал ТАСС руководитель парусного клуба "Паллада" Андрей Желудкин, реплика струга будет ходить по Волге. На ней юнги буду учиться ходить по воде под парусом.

Струг - старинное плоскодонное парусно-гребное речное судно. Такие суда, в частности, использовались во время Азовских походов Петра I.

На карельской верфи "Полярный Одиссей" построено более 40 различных копий традиционных судов. Корабли ходили в экспедиции до Иерусалима, Шпицбергена, Чукотки, Аляски и по всей Европе. На ладье "Святитель Николай" рыбачил первый президент России Борис Ельцин.