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Поезда по красной ветке метро следуют с уменьшенными интервалами перед матчем в "Лужниках"

Общество
20 июня, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

В 15:00 на стадионе пройдет матч между сборными Португалии и Марокко

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Поезда Сокольнической линии Московского метро следуют с уменьшенными интервалами в преддверии футбольного матча между сборными Португалии и Марокко, который начнется в среду на столичном стадионе "Лужники" в 15:00.

"Для удобства болельщиков поезда по Сокольнической линии следуют с уменьшенными интервалами", - говорится в Twitter Московского метрополитена.

Московская фан-зона располагается на Воробьевых горах напротив главного здания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, она рассчитана на 25 тыс. человек. Рядом с ней находится смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на Москву, в частности на стадион "Лужники".

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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