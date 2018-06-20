Матвиенко: Совфед будет пристально следить за обсуждением пенсионной реформы в обществе

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Совет Федерации будет внимательно отслеживать дискуссию в обществе по законопроекту, предусматривающему пенсионную реформу, в том числе повышение пенсионного возраста. Если будут конструктивные предложения, они будут учтены, заявила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Граждане вправе высказывать свою точку зрения. Формы ее выражения могут быть разные. Мы, как законодатели, будем следить за этой дискуссией... Если это будут конструктивные предложения, безусловно, они будут все рассмотрены", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что просто выходить на площади и протестовать - это безответственная политика, взамен нужно что-то предлагать. "Выходя и возражая, надо предлагать, аргументируя", - сказала спикер Совфеда, отметив, что законопроект правительства - это результат серьезной аналитической работы.

Сенатор не исключила, что законопроект нуждается в уточнениях, и отметила, что для этого ведется общественная дискуссия. По мнению Матвиенко, региональные власти должны "не в кабинете обсуждать [пенсионную реформу], а идти на площади, если это будет митинг, встречаться с профсоюзами". "Это должен быть диалог, в результате которого субъекты Федерации должны высказать свое отношение к проекту закона и свои замечания и предложения", - отметила спикер СФ.

Матвиенко уточнила, что неправильно называть правительственный документ законопроектом о повышении пенсионного возраста. "Это закон о пенсионной реформе, конечная цель которой - повысить уровень пенсий и решить назревшие проблемы", - сказала она.

Спикер Совфеда добавила, что откладывать пенсионную реформу нельзя, правительственный законопроект надо принимать осенью этого года. "Отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Мы открыто объясняем и говорим, почему это перезрело, почему это необходимо... Обсуждать, корректировать [можно], но принимать надо осенью этого года, не откладывая", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что нельзя сегодня снимать с себя ответственность и возлагать ее на тех, кто придет к власти через пять-десять лет, когда возникнут уже "более серьезные проблемы".

О законопроекте и протестах

Законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин был внесен на рассмотрение в Госдуму 14 июня.

Планируется, что реализация реформы начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

Предложение правительства пройдет широкое обсуждение с экспертами и регионами. Вместе с тем в интернете идет сбор подписей под петициями против законодательной инициативы правительства о повышении пенсионного возраста. Также против пенсионной реформы выступили крупнейшие профсоюзные объединения и политические партии.