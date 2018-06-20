СМИ: в Саудовской Аравии уволен глава департамента развлечений после гастролей цирка из РФ

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 20 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Саудовское руководство отправило в отставку главу департамента развлечений Ахмеда аль-Хатиба из-за критики, вызванной выступлением российских цирковых артистов в Эр-Рияде. К такому выводу пришла близкая к властям королевства газета Sabq.

В минувшее воскресенье король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ об отстранении аль-Хатиба под чьим руководством в королевство вернулось кино, театр, музыкальные и цирковые представления. Официальные причины этого решения не названы до сих пор.

Однако, по данным газеты, высокопоставленный чиновник лишился своей должности из-за прошедших с 15 по 19 июня в саудовской столице гастролей российского цирка. Шоу состоялось на площадке Университета принцессы Нуры бинт Абдель Рахман и вызвало резкую критику консерваторов.

Как отмечает издание, видеозапись шоу, опубликованная в социальных сетях, собрала в первые часы более 300 тыс. просмотров. При этом внимание саудовской общественности привлекла одежда артисток - на них были обтягивающие спортивные трико, открывающие руки и ноги, что противоречит строгим общественным установкам королевства.

Женщины в Саудовской Аравии за последние годы значительно расширили свои права в разных областях, начиная от вождения автомобиля, заканчивая выбором одежды.

Ахмед аль-Хатиб возглавил Главное управление по вопросам развлечений Саудовской Аравии в 2016 году. Государственное ведомство сыграло ключевую роль в продвижении реформ, начатых наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Так, в стране открылись первые за 40 лет кинотеатры, опера, регулярно проходят музыкальные и театральные концерты. В феврале департамент анонсировал более 5 тыс. фестивалей и концертов в 2018 году, а ближайшее десятилетие планирует вложить в развлекательный сектор $64 млрд.