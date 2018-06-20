Завершающие в этом году ЕГЭ физика и литература прошли без сбоев

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Экзамены по физике и литературе, которые завершили проведение ЕГЭ-2018 в основные сроки, прошли без существенных сбоев и нарушений. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на замглавы ведомства Анзора Музаева.

"Экзамены прошли штатно, без серьезных сбоев, утечек контрольных измерительных материалов не зафиксировано. ЕГЭ по физике второй год подряд выбирает четверть выпускников. Это второй по массовости предмет по выбору в этом году, что отвечает общей тенденции роста интереса к естественно-научным предметам", - отметил Музаев.

Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали около 171,5 тыс. человек, по литературе - почти 55 тыс. человек. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике - 36 баллов, на ЕГЭ по литературе - 32 балла. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 5 июля.

Основной этап ЕГЭ стартовал 28 мая. По информации пресс-службы, все экзамены прошли в штатном режиме, однако некоторые инциденты все же имели место. Один из них связан задымлением в школе Санкт-Петербурга, где проходила сдача ЕГЭ по русскому языку. Благодаря оперативным действиям организаторов все дети в течение нескольких минут были эвакуированы из аудиторий.

Другой инцидент связан с педагогом из Петербурга Дмитрием Гущиным, получившим звание "Учитель года" в 2007 году. На своей странице во "ВКонтакте" Гущин заявил об утечках заданий ЕГЭ по химии и математике. В свою очередь глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что ведомство подаст на педагога в суд за распространение непроверенной информации. Сам случай Кравцов назвал провокацией.