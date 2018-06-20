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В Петербурге установят поклонный крест в память о жертвах блокады Ленинграда

Общество
20 июня, 15:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Он появится на территории строящегося музейного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда" 8 сентября

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Поклонный крест установят в Санкт-Петербурге в память о жертвах 872-дневной осады города в годы Великой Отечественной войны. Его установят на территории строящегося музейного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда" в день годовщины установления блокады города 8 сентября. Об этом сообщил ТАСС директор петербургского АО "Центр выставочных и музейных проектов", занимающегося строительством музея, Сергей Важенин.

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В Санкт-Петербурге 8 сентября традиционно является памятной датой. В этот день петербуржцы вспоминают погибших защитников Ленинграда и умерших от голода и холода в ходе блокады.

"Мы в этом году 8 сентября собираемся установить поклонный крест, - сказал Важенин. - Идея поддержана губернатором, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. <...> На этом участке мы планируем, проектируем крест".

Параллельно идет работа по подбору материалов для нового музейного пространства, отметил директор центра. Так, к созданию видеоконтента, который будет демонстрироваться в залах после создания комплекса, может быть привлечен петербургский режиссер, автор фильма "Довлатов " Алексей Герман-младший. Режиссер подтвердил ТАСС, что действительно принимает участие во встречах, посвященных созданию экспозиции, однако никакого конечного решения пока не принято.

"Мы много раз встречались, обсуждали, что можно создать, идет обсуждение того контента, который мог бы быть в этом музее, еще нет какого-то конечного решения, продолжаются творческие обсуждения. Мне кажется важным помочь, потому что я считаю, что это должен быть один из основных музеев нашей страны, он должен обладать не только уникальной коллекцией, мне кажется музей должен вызывать определенную эмоциональную реакцию, сопереживание. Поэтому я по мере сил хотел бы надеяться, что я смогу быть музею полезен, как там будет дальше, не знаю, потому что все пока на начальном этапе", - сказал Герман-младший.

Он отметил, что проект предполагает большую работу с архивами и кинохроникой.

"Есть достаточно большой пласт кинохроники не очень известной, и действительно, если все произойдет, то должна быть проведена большая работа по отбору этой кинохроники", - сказал Герман-младший.

О строительстве музея

Конкурс на создание архитектурной концепции нового музейного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда" был объявлен в 2017 году. По планам, новый музей должен быть построен на набережной реки Невы, недалеко от комплекса Смольного собора, в центральной части Петербурга. Помимо выставочных площадей, там будет располагаться научный центр по изучению Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

В Северной столице уже существует Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Он ведет историю от выставки, посвященной защите города, которая начала свою работу еще до окончания Великой Отечественной войны.

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