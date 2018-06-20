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Реставрация крепости Копорье в Ленобласти начнется в 2020 году

Общество
20 июня, 15:44 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

В начале июля на территории крепости начнутся археологические исследования на руинах Комендантского дома

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Крепость Копорье

Крепость Копорье

© Игорь Зотин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Расположенная в Ленинградской области средневековая каменная крепость Копорье будет восстановлена по примеру Старой Ладоги, реставрация начнется в 2020 году, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Мы только что провели конкурс на 16 млн рублей на археологические изыскания по Копорской крепости - это первый этап, чтобы готовить большой проект на реставрацию... 2020 год - это начало серьезнейших работ по реставрации. Это будет примерно то, что мы сделали в Старой Ладоге, то есть крепость будет полностью восстановлена", - сказал Дрозденко журналистам во время выездного совещания в Гатчинском районе.

Крепость Копорье находится на северо-западе Ленинградской области, на краю Ижорской возвышенности в 12 км от Финского залива. Она впервые упоминается в новгородских летописях за 1240 год, до наших дней она дошла в том виде, в котором сформировалась в первой трети XVI века с некоторыми сохранившимися участками кладки 1297 года. При этом эксперты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) неоднократно отмечали, что древний памятник оборонительного зодчества находится в плачевном состоянии башни и стены крепости находятся под угрозой обрушения и требуют срочной реставрации.

Как рассказал ТАСС научный сотрудник отдела славяно-финской археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Алексей Липатов, в первых числах июля на территории крепости начнутся археологические исследования на руинах Комендантского дома, построенного в XVIII веке после взятия крепости Петром I и ее перехода под власть России. Будет также изучаться территория вокруг Комендантского дома, на которой остались более ранние культурные слои.

"На предварительных совещаниях шла речь о том, что археология будет сопровождаться противоаварийными и консервационными работами по постройке", - уточнил он.

По остальной территории крепости, отметил Липатов, в 1970-е годы в рамках подготовки комплексного проекта реставрации уже проводились археологические раскопки. Но теперь необходимо провести дополнительное инструментальное обследование состояния конструкций крепости - стен, башен, входной зоны и моста для подготовки к проекту реставрации.

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