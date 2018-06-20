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Началась продажа благотворительных билетов на VK Fest

Общество
20 июня, 15:58 UTC+3

Фестиваль пройдет 28-29 июля в Санкт-Петербурге

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© Пресс-служба ВКонтакте

В июне в продаже появилась специальная категория входных билетов на фестиваль VK Fest - благотворительные, они стоят на 100 рублей дороже обычных.

Покупая такой билет, посетители помогают фондам, которые поддерживает VK Fest, сообщили в пресс-службе "ВКонтакте" в среду.

Организаторы фестиваля решили удвоить пожертвования, отметили в соцсети, - 200 рублей с каждого билета будут перечислены благотворительным организациям, в частности, фонду помощи детям и взрослым, больным раком, AdVita; организации "Мята", занимающейся созданием программ образования и трудоустройства для детей из детдомов; фонду "Я есть", помогающему детям с синдромом Дауна и другими особенностями развития; благотворительному онлайн-проекту DonorSearch, позволяющему находить доноров крови по всей России; "Фонду Доноров" - проекту, посвященному популяризации донорства крови и костного мозга.

"Как крупнейшая социальная сеть России мы стараемся просвещать свою аудиторию в вопросах благотворительности. На VK Fest люди смогут больше узнать о работе благотворительных организаций и лично познакомиться с их подопечными, а благотворительные билеты помогут внести важный вклад в развитие НКО. Верим, что прямое общение будет продуктивным как для фондов, так и для посетителей фестиваля", - заявила руководитель направления "Благотворительность" "ВКонтакте" Екатерина Кочнева.

VK Fest пройдет 28-29 июля в Санкт-Петербурге. Билеты и последние новости о мероприятии доступны в сообществе vk.com/fest. Билеты также можно приобрести онлайн и в дни проведения фестиваля 28 и 29 июля в кассах Парка 300-летия Петербурга.

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