Эксперты ООН по итогам визита на Украину выразили обеспокоенность исчезновениями людей

ЖЕНЕВА, 20 июня. /ТАСС/. Посетившие Украину члены Рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в этой сфере в стране. В распространенном в Женеве в среду заявлении они обратили внимание на практически полную безнаказанность за такие деяния на Украине.

"Мы серьезно обеспокоены насильственными исчезновениями в результате вооруженного конфликта, который вспыхнул на востоке Украины в 2014 году", - говорится в заявлении. "Имеет место практически полная безнаказанность за такие деяния, как насильственное исчезновение, главным образом из-за отсутствия политической воли, - констатировали эксперты. - Как мы наблюдали на протяжении всего визита, заинтересованность в расследовании таких дел мала, если только виновными не признаются лица, поддерживающие противоположную сторону".

По словам экспертов, судьба и местонахождение многих пропавших без вести людей остаются неизвестными. Члены Рабочей группы "услышали много сообщений об исчезновениях, особенно в начале конфликта". В них, отмечают эксперты, в основном упоминались Служба безопасности Украины и так называемые добровольческие батальоны, действовавшие, в частности, в начале конфликта, а также "службы безопасности, созданные де-факто властями в Донецке и Луганске".

Делегация, в которую входили вице-председатель Рабочей группы Таэ-Ёнг Байк (Республика Корея), Хенрикас Микевичус (Литва) и Лучано Хазан (Аргентина), посетила Киев, Мариуполь, Донецк, Луганск, Краматорск и Покровск. Эксперты встретились с правительственными чиновниками, властями в Донецке и Луганске, представителями организаций гражданского общества. "Мы встретились и с рядом родственников исчезнувших в разных регионах страны и услышали их глубоко печальные рассказы", - отмечается в заявлении. При этом подчеркивается, что Рабочая группа "подтверждает свою солидарность со всеми жертвами, независимо от того, кем было совершено преступление".

Доклад по итогам поездки эксперты представят Совету ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве осенью 2019 года.

Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям в составе пяти независимых экспертов была учреждена в феврале 1980 года Комиссией ООН по правам человека. Последняя по времени резолюция, продлевающая мандат группы, была принята СПЧ в сентябре 2014 года. Одна из основных задач экспертов состоит в оказании родственникам помощи в выяснении судьбы или местонахождения членов их семей, пропавших без вести. Рабочая группа принимает, рассматривает и передает государствам сообщения о насильственных исчезновениях, поданных родственниками или правозащитными организациями.