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Путин потребовал от правительства уделить особое внимание организации летнего отдыха детей

Общество
20 июня, 15:57 дата обновления: 20 июня, 16:35 UTC+3

Глава государства также поручил проработать вопрос о мерах по повышению пожарной безопасности детского отдыха

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© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что правительство должно уделить особое внимание организации детского отдыха в летний период. С таким требованием он обратился к членам правительства, выступая в рамках регулярной встречи с кабинетом министров.

"Олег Петрович [Сафонов, глава Ростуризма] упомянул о детях. В этот период, конечно, особое внимание нужно уделить детскому летнему отдыху", - сказал Путин.

Президент также поручил проработать в регионах вопрос о мерах по повышению противопожарной безопасности летнего отдыха детей.

Таким образом глава государства прокомментировал доклад главы МЧС Евгения Зиничева, который предложил "заинтересованным федеральным и региональным органам исполнительной власти принять безотлагательные меры по устранению имеющихся недостатков для обеспечения эффективного контроля за деятельностью детских оздоровительных лагерей и при необходимости рассмотреть вопрос о создании безопасных условий отдыха на заседаниях региональных комиссий по ЧС".

"Так и сделайте, рассмотрите вопрос на региональных комиссиях. Дмитрий Анатольевич [Медведев], попрошу вас поработать с губернаторами дополнительно и с заинтересованными ведомствами", - сказал Путин.

Затем глава государства попросил Зиничева доложить о том, как организована работа по предоставлению помощи пострадавшим от весеннего половодья. Глава МЧС сообщил президенту, что средства из резервного фона правительства до сих пор не доведены до Якутии, которая запрашивала около 330 млн рублей, часть денег недополучила Волгоградская область. При этом Алтайский край полностью получил запрошенные из федерального центра 391,3 млн рублей.

Путин попросил министра финансов прокомментировать ситуацию, Антон Силуанов заверил, что деньги выделяются по мере утверждения списков пострадавших, которые готовит регион и проверяет МЧС.

Глава государства попросил Силуанова не затягивать процесс. "Нужно делать это вместе с региональными властями, но делать это быстро. Лишняя бюрократия ни к чему, потому что людям нужно помогать. Они не знают, кто там что затягивает и кто в чем виноват", - сказал Путин.

Обращаясь к Зиничеву, Путин обратил внимание, что от его ведомства многое зависит. "При организации этой работы нужно наладить ее должным образом, в том числе и с региональными властями. Давайте договоримся так, что после того, как работа будет проведена, я попрошу Администрацию запланировать отдельные доклады", - заключил Путин.

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Алтайский край Вологодская область
Персоны
Сафонов, Олег Петрович Силуанов, Антон Германович Зиничев, Евгений Николаевич Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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