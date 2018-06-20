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Глава СК встретился в Москве с певицей Мирей Матье и актером Владимиром Этушем

Общество
20 июня, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Александр Бастрыкин отметил талант французской исполнительницы и ее общественную работу

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин встретился в Москве с французской певицей Мирей Матье и народным артистом СССР Владимиром Этушем. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

"Александр Бастрыкин, будучи поклонником творчества певицы, отметил неоспоримый вклад Мирей Матье в мировую культуру, подчеркнув, что ее манера исполнения наполняет сердца слушателей добротой, стирая все возможные границы и объединяя людей. Эту хрупкую великую женщину по праву можно называть послом Мира", - процитировали главу СК в пресс-службе.

Бастрыкин отметил, что артистка также бескорыстно помогает детям из детских домов и всегда выступает за бережное и уважительное отношение к истинной истории. В свою очередь певица поблагодарила главу ведомства за проявленное внимание и высокую оценку ее деятельности. Матье также с восхищением отозвалась о таланте Владимира Этуша, отметив его заслуги и многочисленные награды, которые он получил, сражаясь за Родину в годы Великой Отечественной войны. Помимо ордена Красной звезды Этуш награжден орденами Отечественной войны I степени, Александра Невского, медалями "За оборону Москвы", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы.", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы.", является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Матье является дважды кавалером ордена Почетного легиона и обладателем ордена Дружбы.

Бастрыкин и Матье вновь могут встретиться на очередном международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", участие в котором певица принимает не первый год, добавили в СК. Фестиваль состоятся в Москве 24 августа - 2 сентября.

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