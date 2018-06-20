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Московский ресторан White Rabbit поднялся на 15-е место в списке 50 лучших ресторанов мира

Общество
20 июня, 16:22 UTC+3

Первое место в рейтинге занял итальянский ресторан Osteria Francescana в городе Модена

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Ресторан White Rabbit

Ресторан White Rabbit

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 20 июня. Московский ресторан White Rabbit поднялся на 15-е место в рейтинге, обнародованном зарегистрированной в Великобритании организацией The World"s 50 Best Restaurants Academy. Членами организации, выявляющей полсотни лучших съестных заведений планеты, являются более тысячи экспертов в области кулинарии.

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В 2017 году ресторан занял в списке 23-ю позицию.

Первое место в рейтинге в этом году занял ресторан Osteria Francescana в итальянском городе Модена, в прошлом году попавший на вторую строчку. На втором месте расположился El Celler de Can Roca в Жироне (Испания), на третьем - Mirazur во французском городе Ментона. Прошлогодний лидер, нью-йоркский ресторан Eleven Madison Park, опустился на четвертое место.

Ранее была опубликована первая часть рейтинга, в которой перечислены заведения, занявшие с 51 по 100 места. В их числе вновь оказались сразу два московских ресторана - Selfie (70-е место) и Twins Garden (72-е место). 

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